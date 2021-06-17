Трамп рассказал о своем желании снять санкции с России

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании снять с России санкции. Об этом он заявил в интервью Fox News.

По словам Трампа, несмотря на то, что его администрация ввела множество ограничений в отношении России, он «был бы рад» их отменить, если Москва «возьмет себя в руки». Экс-глава государства также отметил, что отношения между США и Россией могли быть «потрясающими» и взаимовыгодными. «Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов», — резюмировал он.

Ранее Трамп по итогам встречи американского лидера Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина заявил, что это был «хороший день для России». По его мнению, Вашингтон ничего не получил от данных переговоров, но при этом дал «сцену России».