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Проигравший на выборах Трамп вновь отказался признать их итоги

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Фото: Jonathan Drake / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил, что никогда не признавал своего поражения на выборах. Об этом он заявил в эфире телеканала America's Voice, передает ТАСС.

«Нет, я никогда не признавал поражения. Сейчас много вещей происходит, но я никогда не признавал поражения», — сказал Трамп, отметив, что его сторонники продолжают проверку результатов подсчета в Аризоне и Джорджии.

Бывший американский лидер выразил уверенность, что будет обнаружено еще множество неучтенных голосов.

В апреле Трамп посвятил пасхальную речь фальсификации выборов 2020 года, заявив, что тогда были масштабные нарушения и многие разозленные люди понимают это. Он также раскритиковал американскую прессу за то, что его утверждения о фальсификациях были названы необоснованными, а также пообещал опубликовать материалы, доказывающие свою правоту.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена, он стал 46-м по счету главой государства.

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