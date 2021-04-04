Трамп посвятил пасхальную речь фальсификации выборов

Бывший президент США Дональд Трамп поздравил своих сторонников в преддверии католической Пасхи. Об этом сообщает The Hill.

Он посвятил свою речь фальсификации выборов. «К сожалению, на президентских выборах 2020 года были масштабные нарушения, и многие разозленные люди понимают это», — заявил политик.

Трамп также раскритиковал американскую прессу за то, что его утверждения о фальсификациях были названы необоснованными, а также пообещал опубликовать материалы, доказывающие его правоту. «В остальном [поздравляю] с Пасхой», — завершил свое обращение политик.

Ранее американская газета The Washington Post выпустила опровержение материала, где приписывала Дональду Трампу слова, которые он не произносил. В январском материале речь шла о том, что политик якобы потребовал от руководителя группы, занимающейся расследованием возможных нарушений на президентских выборах в штате Джорджия, «найти фальсификации», обещая, что в этом случае она станет «национальным героем».

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена, он стал 46-м по счету главой государства.