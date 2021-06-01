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В США заявили о возможности кровавого переворота

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Майкл Флинн
Майкл Флинн
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В США может случиться кровавый переворот вроде того, что произошел в Мьянме. Об этой возможности заявил на встрече со сторонниками бывший первый советник по национальной безопасности 45-го президента США Дональда Трампа Майкл Флинн, указывают авторы телеканала CNN.

Флинн отвечал на вопросы тех, кто пришел его послушать, в городе Даллас. Один из присутствующих, представившийся как морпех, спросил у него, почему произошедшее в Мьянме не могло бы случиться в Соединенных Штатах. «Нет такой причины. Я думаю, этому стоило бы случиться. Нет никакой причины против этого. Это так», — приводит CNN его слова.

По мнению телеканала и других медиа, склоняющихся к поддержке демократов, таким образом Флинн играл на настроениях тех сторонников бывшего президента, которые считают, что выборы 2020 года были фальсифицированы и их на самом деле выиграл Трамп.

Отмечается, что Флинн и его представители открещиваются от обвинений в поддержке переворота.

До этого сторонники движения QAnon (теории заговора, сторонники которой считают, будто лидеры демократов, голливудские звезды и религиозные деятели являются сатанистами и сексуальными эксплуататорами, а бывший президент США Дональд Трамп противостоит им) объявили 4 марта днем «истинной инаугурации». По их версии, в этот день бывший президент США Дональд Трамп вернется на пост главы государства.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне, однако впоследствии инициатива не набрала достаточного числа голосов, и уже бывший президент был оправдан.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и лидера партии Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника и главы МИД. Через некоторое время в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства. Во время разгона протестующих полиция неоднократно открывала стрельбу боевыми патронами.

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