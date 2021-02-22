В сети зародилась теория заговора об искусственном снеге в США

Сообщения СМИ о пришедшей в США аномальной погоде, сопровождаемой обильным снегопадом, похолоданием и перебоями в подаче электроэнергии, убедили не всех. Пользователи соцсетей Facebook, Twitter и TikTok начали распространять видеоролики, в которых утверждается, будто выпавший снег — «созданная правительством фальшивка», пишет издание The Independent.

Сторонники зародившейся в сети теории заговора утверждают, что за всем стоят представители элиты, и именно они виноваты в том, что сейчас происходит в Техасе, наиболее пострадавшем от непогоды штате.

В подтверждение своих слов, один из авторов видеороликов попытался сжечь снежок с улицы над своей раковиной. «В этом замешаны правительство и [основатель компании Microsoft] Билл Гейтс. Спасибо, Билл Гейтс, за попытку нас обмануть, сказав, что это настоящий снег», — говорит пользовательница соцсети, держа зажигалку.

Обращаясь к зрителям, автор видео добавила, что скоро они убедятся в том, что снег не тает, вместо этого он якобы загорается. «[Обычный] снег не горит. Снег тает. [Здесь же,] ни воды, ни капель, ничего. Если я положу это дерьмо в микроволновую печь, оно начнет искриться», — говорит она.

Еще одна жительница Штатов попыталась растопить слепленный ею снежок с помощью свечи. На кадрах видно, что на снежке появляется черный след, при этом он не тает.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден объявил штат Техас зоной стихийного бедствия из-за аномальной погоды. Политик пообещал выделить средства федерального бюджета на помощь штату. Ее будут оказывать начиная с 21 февраля 2021 года и далее.

Из-за самых серьезных за более чем 30 лет морозов в Техасе произошел продовольственный кризис. В связи с закрытием торговых точек многие магазины и рестораны вынуждены выбрасывать скоропортящиеся продукты и товары с истекшим скором годности, испытывая при этом трудности с поставками новой еды.