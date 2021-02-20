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Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия из-за аномальной погоды. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Политик пообещал выделить средства федерального бюджета на помощь штату. Ее будут оказывать начиная с 11 февраля 2021 года и далее.

В частности, средства могут направить на решение вопроса о предоставлении временного жилья или ремонта жилья, а также на предоставление дешевых займов тем, у кого нет страховок. Деньги потратят и на другие программы помощи гражданам и владельцам бизнеса. Если понадобится, власти Штатов обещают выделить дополнительные средства.

Ранее сообщалось, что из-за самых серьезных за более чем 30 лет морозов в Техасе произошел продовольственный кризис. Из-за закрытия торговых точек многие магазины и рестораны вынуждены выбрасывать скоропортящиеся продукты и товары с истекшим скором годности, испытывая при этом трудности с поставками новой еды.

В феврале этого года сразу несколько штатов накрыла аномальная погода: мороз и сильные ветры. Из-за снежного шторма более трех миллионов американцев остались без электричества. Наибольшие перебои в подаче электроэнергии произошли в Техасе. Коммунальщики заявили, что отключения электроэнергии были «крайней мерой для сохранения надежности электрической системы в целом».

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