Техас накрыл продовольственный кризис из-за сильнейших морозов

Американский штат Техас накрыл продовольственный кризис на фоне сильнейших за несколько десятилетий морозов, грянувших в регионе в феврале 2021 года, и последовавших отключений электросетей. Об этом пишет Bloomberg.

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Из-за закрытия торговых точек многие магазины вынуждены выбрасывать скоропортящиеся продукты с истекшим скором годности и испытывают трудности с поставками новой еды. Местные жители делятся друг с другом советами, где можно купить молоко или бутилированную воду. Аналогичная ситуация сложилась в сфере общепита, где закрытые из-за морозов заведения также вынуждены избавляться от еды. На фоне холодов проблемы с продовольствием возникают не только у «традиционных» кафе и ресторанов, но и у онлайн-платформ для заказа и доставки еды, таких как UberEats.

Как отмечает агентство, во многих районах полки магазинов остаются пустыми из-за проблем с доставкой товаров. В супермаркетах Хьюстона, где еще утром в пятницу, 19 февраля, полки были заполнены, с 04:00 утра по местному времени выстроились очереди. В результате уже к обеду в торговых точках не осталось хлеба, молока, сыра, мяса птицы, горячей еды и бутилированной воды.

Техас, который является самым большим американским штатом, в феврале 2021 года столкнулся с сильнейшими за более чем 30 лет морозами. В регионе снизилась добыча нефти и газа, а также произошел энергетический и транспортный коллапс. Миллионы техасцев остались без электричества и отопления.