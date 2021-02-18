Мир столкнулся с угрозой нового глобального кризиса из-за США

Мир столкнулся с угрозой нового глобального нефтяного кризиса из-за морозов, ударивших по американскому штату Техас. В результате непогоды производство нефти в США сократилось на 4 миллиона баррелей в день, или примерно на 40 процентов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков и трейдеров.

«Мир недооценивает, какого объема нефти лишился рынок из-за плохой погоды в Техасе», — заявил соруководитель по нефтяному трейдингу Trafigura Group Бен Лакок (Ben Luckock). Если сначала трейдеры считали, что сокращение добычи сырья в США не продлится дольше двух-трех дней, то теперь они находят маловероятным восстановление производства до выходных. Полное восстановление добычи и вовсе может занять несколько недель.

По Техасу в феврале 2021 года ударили самые сильные более чем за 30 лет морозы. Это привело не только к снижению добычи нефти, но и к энергетическому и транспортному коллапсу. Миллионы граждан остались без электричества и отопления.

Цена на нефть марки Brent 18 февраля поднялась выше 65 долларов за баррель, что стало самым большим показателем более чем за год. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил о перегреве на нефтяном рынке. По его оценке, в долгосрочной перспективе сырье будет стоить 45 долларов за баррель. Зампред правительства Александр Новак полагает, что в 2021 году нефть будет стоить от 45 до 60 долларов за баррель.