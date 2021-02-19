Мороз обрушил добычу газа в США

Большая часть газовых скважин в США приостановили работу из-за сильных морозов, что обрушило добычу и экспорт топлива, пишет Bloomberg.

На некоторых предприятиях поставки сырого газа упали до четырехмесячного минимума (до 210 миллионов кубометров в сутки). Это в 2-4 раза меньше обычного. Страна практически прекратила экспорт газа. На фоне аномальных холодов возрос спрос на топливо. Однако электростанции в США сокращают свою мощность из-за нехватки газа. Губернатор Техаса Грег Эбботт потребовал, чтобы СПГ-завод Freeport ограничил производство и остановил две из трех линий по производству сжиженного газа.

Добыча американской нефти тоже снизилась — в среднем на треть. Например, в Пермском бассейне (центр сланцевой индустрии США) она рухнула на 65 процентов.

Если сначала трейдеры считали, что сокращение добычи сырья в США не продлится дольше двух-трех дней, то теперь они полагают, что полное восстановление может занять несколько недель.

По Техасу в феврале 2021 года ударили сильнейшие за 30 лет морозы. Это привело не только к снижению добычи нефти, но и к энергетическому и транспортному коллапсу. Миллионы граждан остались без электричества и отопления.