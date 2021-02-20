Пенсионерка провалилась в колодец глубиной 16 метров и выжила

Спасатели в американском городе Сильвертон, штат Орегон, спасли провалившуюся в 16-метровый колодец пенсионерку. Об этом сообщает издание The Oregonian.

Утром 18 февраля 80-летняя женщина упала сквозь деревянный настил, покрывавший колодец. Она провалилась в 16-метровую шахту, оказавшись частично погруженной в воду, и выжила.

В ожидании прибытия спасателей сосед соорудил систему из веревок и блоков и спустился в колодец, чтобы поддерживать женщину над поверхностью воды.

Спасатели извлекли пострадавшую из колодца. Она была в сознании, но получила травмы и переохлаждение. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что четырехлетний мальчик из местности Гаресено в американском штате Техас упал в колодец глубиной 13 метров и провел там несколько часов, пока его не извлекли спасатели. Они действовали аккуратно, так как опасались, что из-за производимой ими вибрации земля может обрушиться и похоронить под собой мальчика.