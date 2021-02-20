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Названы победители и проигравшие от разрушительных морозов в США

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Фото: Cooper Neill / Getty Images

Страховые компании стали одними из главных проигравших от сильнейших более чем за 30 лет морозов, которые ударили по американскому штату Техас в феврале 2021 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

По оценке экспертов, объем страховых возмещений, за которыми обратятся американцы, может достигнуть 18 миллиардов долларов. Это в шесть раз превышает обычный среднегодовой показатель. Аналитики полагают, что в основном требования о страховом возмещении будут касаться разрушенных морозами труб, поврежденных крыш и электросетей. Кроме того, по данным агентства, за возмещениями начали обращаться автомобилисты.

Одновременно одними из главных победителей от кризиса, который обрушился на самый большой американский штат, стали местные сантехники. Спрос на их услуги из-за поврежденной морозом водной инфраструктуры резко взлетел, отмечает агентство. Однако подрядчикам может понадобиться несколько месяцев для того, чтобы полностью устранить последствия непогоды.

Ранее сообщалось, что из-за самых серьезных за более чем 30 лет морозов в Техасе произошел продовольственный кризис. Из-за закрытия торговых точек многие магазины и рестораны вынуждены выбрасывать скоропортящиеся продукты и товары с истекшим скором годности, испытывая при этом трудности с поставками новой еды.

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