Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал причину стихийного бедствия в Техасе в эфире телеканала CNN.

По его словам, политика властей штата по экономии на системах морозостойкости в сфере энергетики привела в итоге к нынешнему бедственному положению в Техасе, который подвергся сильнейшей за 30 лет снежной бури.

«В основном проблема была в том, что газовые электростанции не были сделаны погодоустойчивыми. Это можно было бы реализовать, это стоит денег, но выбрали компромиссный вариант, который не сработал. Трагично, что это привело к гибели людей», — отметил Гейтс.

Ранее президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия из-за аномальной погоды. Политик пообещал выделить средства федерального бюджета на помощь штату. Ее будут оказывать начиная с 11 февраля 2021 года и далее.

Ранее сообщалось, что из-за самых серьезных за более чем 30 лет морозов в Техасе произошел продовольственный кризис. Из-за закрытия торговых точек многие магазины и рестораны вынуждены выбрасывать скоропортящиеся продукты и товары с истекшим скором годности, испытывая при этом трудности с поставками новой еды.