США оказались на грани дефицита бензина из-за морозов

Нетипичные для южных штатов США морозы поставили часть страны на грань дефицита бензина, пишет Bloomberg. Среди штатов, оказавшихся под угрозой, выделяется Техас.

Из-за низких температур вынужденно приостановили работу четыре крупнейших нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) Техаса. Два из них принадлежат Exxon Mobil, еще по одному — Marathon Petroleum и Total. В соседних Луизиане и Оклахоме пострадали еще 16 заводов.

По словам руководителей и экспертов, устранение неполадок и возобновление работы займет несколько недель. В течение этого срока предприятия не будут выпускать новый бензин и другие нефтепродукты, что создаст дефицит предложения на оптовом и розничном рынках, то есть непосредственно на АЗС.

Уже в ближайшие дни цена одного галлона (3,7 литра) может достичь трех долларов при обычной стоимости в районе 2,4 доллара за галлон. Аналитики уже называют восстановление работы главных НПЗ «трудным периодом для нефтепереработчиков» и ожидают, что первые работы могут начаться уже 20 февраля. Полный процесс будет включать в себя тестирование всех устройств, а также постепенное наращивание их мощностей.

В Техасе, а также нескольких других штатах США в середине февраля были зафиксированы аномальные заморозки. Температура опускалась до минус 18 градусов по Цельсию. В результате во многих населенных пунктах была прервана подача электроэнергии.