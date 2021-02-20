Замерзшие американцы получили счета за электричество на тысячи долларов

Жители американского штата Техаса получили счета за электричество на тысячи долларов на фоне аномальных морозов. Об этом сообщил телеканал WFAA, передает РИА Новости.

В частности, один из жителей получил счет на тысячу долларов, хотя поддерживал в своем жилье температуру около 16 градусов. Другая семья оказалась должна 3,8 тысяч долларов, при этом за весь предыдущий год она заплатила по счетам за электричество всего 1,2 тысячи долларов. Еще один мужчина должен заплатить 17 тысяч долларов, тогда как в прошлом месяце его расходы на электроэнергию составили всего 600 долларов.

Уточняется, что речь идет о тех американцах, у кого тариф не фиксированный, а плавающий и зависит от рыночной цены. Во время холодов оптовая стоимость электричества подскочила с 50 до девяти тысяч долларов из-за повышенного спроса. Как отмечает агентство, обычно американские дома обогреваются системой кондиционирования.

В феврале этого года сразу несколько штатов накрыла аномальная погода: мороз и сильные ветры. Из-за снежного шторма более трех миллионов американцев остались без электричества. Наибольшие перебои в подаче электроэнергии произошли в Техасе. Коммунальщики заявили, что отключения электроэнергии были «крайней мерой для сохранения надежности электрической системы в целом».