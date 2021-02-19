Русская бабушка спасла американскую семью от замерзания

Русская бабушка Лилия, приехавшая к внукам в американский штат Техас, помогла семье справиться с морозами во время отключения электричества. Об этом она рассказала «360».

«Воду слили вовремя — система отопления не перемерзла. (…) Большинство не знает, что воду нужно было сливать», — приводит телеканал ее слова об отключении отопления.

Россиянка рассказала, что семью ее дочери, переехавшей в США в 90-е годы, спасло наличие теплой одежды для поездок в горы. Кроме того, Лилия вязала близким теплые свитеры. «Спасло то, что жила в России», — заявила она, рассказывая о холодах, и добавила, что многие американские бездомные могли погибнуть из-за низкой температуры.

В феврале этого года сразу несколько штатов накрыла аномальная погода: мороз и сильные ветры. Из-за снежного шторма более трех миллионов американцев остались без электричества. Наибольшие перебои в подаче электроэнергии произошли в Техасе. Коммунальщики заявили, что отключения электроэнергии были «крайней мерой для сохранения надежности электрической системы в целом».

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