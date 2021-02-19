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Десятки американцев погибли из-за непогоды

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Фото: Bronte Wittpenn / Reuters

Десятки американцев погибли из-за причин, связанных с сильной непогодой в центральной части США. Об этом сообщает The New York Times.

Причинами смертей стали автомобильные аварии при гололедице. Известно также о случаях, когда люди гибли целыми семьями, пытаясь согреться без электрического отопления: задыхались от выхлопных газов заведенного в гараже автомобиля или сгорали в пожаре.

По данным издания, сейчас в ранее обесточенных районах возвращают доступ к электроэнергии, однако в нескольких населенных пунктов Техаса жители остались без водопроводной воды. Они запасаются бутилированной водой, так как точной информации о том, когда водопровод снова заработает, не поступало.

Отмечается также, что снег и холод сорвали программу вакцинации: десятки тысяч граждан США не смогли получить прививку от коронавируса из-за непогоды.

В феврале этого года сразу несколько штатов накрыла аномальная погода: мороз и сильные ветры. Из-за снежного шторма более трех миллионов американцев остались без электричества. Наибольшие перебои в подаче электроэнергии произошли в Техасе. Коммунальщики заявили, что отключения электроэнергии были «крайней мерой для сохранения надежности электрической системы в целом».

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