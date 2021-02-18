Песков напомнил США о морозах в Техасе фразой «здесь бы газ не помешал»

Белому дому необходимо меньше интересоваться строительством газопровода «Северный поток-2» и обратить внимание на штаты, которые остались без тепла и электричества из-за аномальных погодных условий. Такой совет властям США дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Здесь бы газ не помешал», — сказал Песков, говоря о ситуации с морозами в городах Хьюстон и Остин в штате Техас.

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Также он назвал «Северный поток-2» хорошим проектом, который «касается энергетической безопасности европейского континента, особенно в условиях турбулентности с климатическими изменениями».

В заключение представитель Кремля напомнил о многочисленных заявлениях властей Германии о необходимости завершения строительства газопровода. «Под завершением имеется в виду то, что его все-таки нужно достроить и запустить», — пояснил Песков.

Накануне, 16 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность введения дальнейших санкций из-за «Северного потока-2». По ее словам, США продолжают следить за действиями по завершению его строительства или проведению сертификации газопровода. Псаки подчеркнула, что если такие действия будут иметь место, тогда Вашингтон будет решать вопрос о введении санкций.

Ранее в феврале сразу несколько штатов накрыла аномальная погода. Из-за снежного шторма более трех миллионов американцев остались без электричества. Наибольшие перебои в подаче электроэнергии произошли в Техасе. Коммунальщики заявили, что отключения электроэнергии были «крайней мерой для сохранения надежности электрической системы в целом».

В настоящее время строительство «Северного потока-2» не завершено; ведется укладка участка газопровода в территориальных водах Дании. Работы в водах королевства планируют закончить в апреле 2021 года. В целом в «Газпроме» рассчитывают, что газопровод удастся завершить до конца текущего года.