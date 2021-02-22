В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия

Россия не причастна к аномальным морозам в США, поскольку человечество не владеет инструментами, способными изменять и контролировать климат. Так на подозрения ЦРУ отреагировал член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, сообщает «Комсомольская правда».

16 февраля профессор Алан Робок из Университета Ратгерса в Нью-Джерси сообщил, что к нему обратились за консультацией аналитики ЦРУ. По данным Daily Mail, их интересовало, могут ли «враждебные» государства вызывать морозы, снежные бури и наводнения. Также они спросили, узнают ли другие страны, «если США будут контролировать чей-то климат».

Лосев напомнил, что один средний ураган имеет мощность, сопоставимую с 250 мегатоннами тротилового эквивалента. «А для перемещения миллиардов тонн воздушных и океанических масс необходимо энергии больше, чем весь ядерный боезапас России и чем вся тепловая и электрическая энергия, вырабатываемая нашими электростанциями», — указал он.

По словам специалиста, резкое похолодание в России, Америке и Европе этой зимой во многом вызвано эффектом Ла-Нинья. Так, осенью 2020 года восточные пассаты отогнали теплую воду от побережья Латинской Америки — Чили и Перу — в сторону Австралии и Индонезии, и из океанских глубин поднялась очень холодная вода. «Огромное пространство Тихого океана клином, до Индонезии, стало холодным. Началось понижение температуры во всем мире», — пояснил Лосев.

В Техасе, а также нескольких других штатах США в середине февраля были зафиксированы аномальные заморозки. Температура опускалась до минус 18 градусов по Цельсию. В результате во многих населенных пунктах была прервана подача электроэнергии.