В США заявили о сохраняющейся угрозе насилия в стране

В США сохраняется повышенный уровень угрозы из-за возможного подстрекательства к насилию и риска его совершения. Об этом говорится в отчете Министерства внутренней безопасности США, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что не располагают данными о готовящемся заговоре. «Разочарованные осуществлением государственных полномочий и сменой президентской власти, а также, предположительно, имеющие другие претензии могут продолжать мобилизовывать широкий круг идеологически мотивированных субъектов для подстрекательства к насилию или его совершения», — отмечается в отчете.

23 января сообщалось, что пять тысяч бойцов Нацгвардии оставят в Вашингтоне из-за опасности беспорядков. Военным поручено обеспечивать безопасность, связь, медицинскую эвакуацию, а также «логистическую поддержку в сфере охраны».

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов президента США. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли.