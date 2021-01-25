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Тысячи военных призвали оставить в Вашингтоне из-за угроз членам Конгресса

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Фото: Reuters

Правоохранительные органы США призвали оставить в Вашингтоне военных Национальной гвардии из-за угроз, которые поступают членам Конгресса. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.

Дополнительные подразделения Нацгвардии хотят оставить в том числе на время, когда должен начаться процесс импичмента в отношении Дональда Трампа — 8 февраля. По словам источника AP, членам Конгресса поступают угрозы: на них якобы хотят напасть по дороге на работу.

Несмотря на то что инаугурация президента США Джо Байдена 20 января прошла без инцидентов, правоохранительные органы видят новые угрозы. В основном они якобы исходят от участников чатов, которые обсуждают возможные нападения в соцсетях.

23 января сообщалось, что пять тысяч бойцов Нацгвардии оставят в Вашингтоне из-за опасности беспорядков. Военным поручено обеспечивать безопасность, связь, медицинскую эвакуацию, а также «логистическую поддержку в сфере охраны».

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Этому предшествовали беспорядки и штурм Капитолия сторонниками республиканца Дональда Трампа, в ходе которых погибли пять человек.

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