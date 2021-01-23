Тысячи бойцов Нацгвардии оставят в Вашингтоне из-за опасности беспорядков

Пять тысяч бойцов Национальной гвардии США останутся в Вашингтоне до середины марта из-за того, что власти опасаются новых беспорядков на фоне ситуации с импичментом и планирующегося обращения президента Джо Байдена к Конгрессу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Ранее для охраны Капитолия в американскую столицу перебросили 15 тысяч нацгвардейцев. «По мере того как мы продолжаем работу над выполнением финальных требований в период после инаугурации, Национальную гвардию попросили продолжить поддержку федеральных правоохранительных органов в количестве семи тысяч бойцов, и к середине марта их число сократится до пяти тысяч», — заявили в Нацгвардии.

Нацгвардейцам поручено обеспечивать безопасность, связь, медицинскую эвакуацию, а также «логистическую поддержку в сфере охраны».

Вместе с тем источник Fox News из числа чиновников заявил, что войска останутся в Вашингтоне из-за данных разведки о будущих демонстрациях и угрозах.

Ранее сообщалось, что пять тысяч охранявших Капитолий нацгвардейцев выселили в холодный паркинг с одним душем. За нацгвардейцев вступились политики, и им разрешили вернуться в Капитолий. В Бюро Национальной гвардии рассказали, что военных отправили на парковку из-за заседания Конгресса, такая мера была временной.

Перед инаугурацией ФБР проверило все 25 тысяч бойцов Нацгвардии, которые должны были охранять Вашингтон во время мероприятия. Проверка была обусловлена опасениями властей, что некоторые из тех, кому поручено защищать американскую столицу, могут сами представлять угрозу для будущего президента и других высокопоставленных участников мероприятия.