В ФБР узнали о планах ультраправых проникнуть на инаугурацию Байдена

Ультраправые радикалы планировали проникнуть на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, которая пройдет 20 января, под видом бойцов Национальной гвардии. Об этом стало известно The Washington Post из документов ФБР.

По данным издания, ФБР узнало, что ряд экстремистов обсуждали возможность попасть на охраняемую территорию, притворившись сотрудниками Нацгвардии. «Члены QAnon (конспирологическое сообщество — прим. «Ленты.ру») обсуждали, как можно выдать себя за солдат Национальной гвардии, полагая, что так им будет легко проникнуть в охраняемые зоны», — говорится в одном из документов бюро.

Материалы по теме «Мир скатится к катастрофе» Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену? Перерождение демократии Скандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и травля президента. Какой станет Америка после Трампа?

Кроме того, американским спецслужбам стало известно, что некоторые бойцы Нацгвардии в последнее время замечали, что их фотографируют и снимают на видео неизвестные. Кроме того, были зафиксированы случаи, когда неизвестные просматривали записи с камер видеонаблюдения, установленных в охраняемых зонах.

Как пишет The Washington Post, в документах ФБР не говорится о конкретных планах подрыва инаугурационных мероприятий, однако отмечается, что в обсуждении возможного насилия, направленного против передачи власти избранному президенту, принимали участие «многочисленные» экстремисты.

В свою очередь представитель Минобороны США рассказал изданию, что бойцам Нацгвардии поручили высматривать всех, кто одет в специальную экипировку, но ведет себе подозрительно. Это связано в том числе с тем, что заинтересованные в провокации могут попытаться выдать себя за военных, получив форму различными способами.

Ранее в январе сообщалось, что ФБР проверит все 25 тысяч бойцов Нацгвардии, которые будут охранять Вашингтон во время инаугурации Байдена. Проверка обусловлена опасениями властей, что некоторые из тех, кому поручено защищать американскую столицу в течение ближайших нескольких дней перед торжествами, могут сами представлять угрозу для будущего президента и других высокопоставленных участников мероприятия.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Этому предшествовали беспорядки и штурм Капитолия сторонниками действующего президента-республиканца Дональда Трампа, в ходе которых погибли пять человек. Инаугурация Байдена назначена на 20 января.