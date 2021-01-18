ФБР проверит бойцов Нацгвардии перед инаугурацией Байдена

ФБР проверит все 25 тысяч бойцов Нацгвардии, которые будут охранять Вашингтон во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Associated Press.

Проверка обусловлена опасениями властей, что некоторые из тех, кому поручено защищать американскую столицу в течение ближайших нескольких дней перед торжествами, могут сами представлять угрозу для будущего президента и других высокопоставленных участников мероприятия.

Уточняется, что к настоящему моменту проверка не выявила никаких проблем в рядах Нацгвардии. При этом, по словам министра сухопутных войск США Райан Маккарти, бойцов, направленных на охрану столицы, проверяют по два, а то и три раза. Ожидается, что проверка завершится к среде, 20 января, когда пройдет инаугурация Байдена.

В США опасаются погромов из-за штурма Капитолия, который произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства Дональда Трампа. Они не признают итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки — задержаны.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Этому предшествовали беспорядки и штурм Капитолия сторонниками действующего президента-республиканца Дональда Трампа, в ходе которых погибли пять человек. Инаугурация Байдена назначена на 20 января.