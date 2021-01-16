У Капитолия задержали мужчину с оружием и боеприпасами

В Вашингтоне задержали вооруженного мужчину, попытавшегося попасть на территорию Капитолия. Об этом пишет ТАСС.

По данным полиции, при себе у американца было оружие и боеприпасы. Он пытался пройти через КПП, предъявив фальшивый пропуск. Как сообщили источники, речь идет о жителе штата Вирджиния Уэсли Алане Билере. При себе у него было более 500 патронов.

Сейчас Билер задержан. Ему, в частности, предъявлены обвинения в хранении оружия без надлежащей регистрации.

Ранее сообщалось, что многие конгрессмены стали покупать бронежилеты из опасений за собственную жизнь в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Конгрессмен-республиканец Питер Мейер рассказал, что многие конгрессмены изменили распорядок дня, передвигаются с охраной и приобретают бронежилеты.

В США опасаются погромов из-за штурма Капитолия, который произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства Дональда Трампа. Они не признают итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки — задержаны.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Этому предшествовали беспорядки и штурм Капитолия сторонниками действующего президента-республиканца Дональда Трампа, в ходе которых погибли пять человек. Инаугурация Байдена назначена на 20 января.