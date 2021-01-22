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Охранявших Капитолий нацгвардейцев выселили в холодный паркинг с одним душем

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Члены Национальной гвардии США пожаловались, что их выселили из коридоров Капитолия в холодный паркинг с одним душем. Видео с места событий опубликовано в Telegram-канале «Милитарист».

Около пяти тысячам человек, охранявшим улицы Вашингтона во время инаугурации президента страны Джо Байдена, запретили оставаться в Капитолии. «Мы чувствуем себя преданными. Все прошло гладко, а нас просто сочли бесполезными и сослали в гараж», — признались военные в разговоре с CNN.

За нацгвардейцев вступились политики, и им разрешили вернуться в Капитолий. В Бюро Национальной гвардии рассказали, что военных отправили на парковку из-за заседания Конгресса, такая мера была временной.

Перед инаугурацией ФБР проверило все 25 тысяч бойцов Нацгвардии, которые должны были охранять Вашингтон во время мероприятия. Проверка была обусловлена опасениями властей, что некоторые из тех, кому поручено защищать американскую столицу, могут сами представлять угрозу для будущего президента и других высокопоставленных участников мероприятия.

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