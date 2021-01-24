Стало известно о возможности для участников штурма Капитолия избежать наказания

Министерство юстиции США обсуждает возможность, при которой некоторые из участников штурма Капитолия смогут избежать наказания. Об этом стало известно изданию The Washington Post.

Речь идет только о тех протестовавших, кто не был причастен к насилию, угрозам и погромам в офисах законодателей. Кроме того, высказывается мнение, что возбуждение такого большого количества дел может заблокировать судебную систему страны.

Однако другая сторона выступает против этого, и считает важным послать американцам убедительный сигнал, что насилие и погромы должны быть наказаны по всей строгости закона. По оценкам федеральных властей, в штурме участвовали около 800 человек. На данный момент обвинения предъявлены уже более чем 135 гражданам, и в ближайшее время их число может только увеличиться, отмечает издание.

На данный момент обсуждение находится на начальной стадии. Пока что окончательное решение о том, следует ли отказаться от обвинений в отношении некоторых граждан, не принято.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли.