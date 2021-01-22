Сотни охранявших Капитолий нацгвардейцев заразились COVID-19

Сотни бойцов Национальной гвардии США, которые в Вашингтоне охраняли Капитолий после беспорядков, заразились COVID-19 или проходят карантин в отелях американской столицы. Об этом пишет издание Politico.

Издание отмечает, что профильный комитет сената ведет расследование и выясняет, соблюдались ли меры безопасности из-за коронавируса среди нацгвардейцев. Как заявил сенатор-республиканец, расположение тысяч военных в гараже после окончания мероприятий в связи с инаугурацией президента Джо Байдена создало среди них особый риск заражения коронавирусом.

В основном болезнь протекала бессимптомно. По информации источника, перед тем как бойцы покинут Вашингтон после завершения там службы, им необходимо будет сдать тест на коронавирус. Вероятно, тестирование может пройти и среди тех, кто пока остается в Вашингтоне.

Ранее члены Национальной гвардии США пожаловались, что их выселили из коридоров Капитолия в холодный паркинг с одним душем. Почти пяти тысячам человек, охранявшим улицы Вашингтона во время инаугурации президента страны Джо Байдена, запретили оставаться в Капитолии. За нацгвардейцев вступились политики, и им разрешили вернуться в Капитолий. В Бюро Национальной гвардии рассказали, что военных отправили на парковку из-за заседания Конгресса, такая мера была временной.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек. ФБР изучает, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку участникам беспорядков.