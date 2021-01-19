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США потратили миллионы долларов на скорую помощь для инаугурации Байдена

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Фото: Reuters

Из-за опасения массовых протестов в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена американские власти потратили 10 миллионов долларов на скорую помощь и спецтехнику. Об этом пишет TMZ со ссылкой данные Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

В Вашингтон якобы уже прибывают машины скорой помощи с персоналом. FEMA заключило сделку с компанией American Medical Response, чтобы она предоставила технику для оказания неотложной помощи. Соглашения якобы было подписано 15 января и будет действовать вплоть до 25 января.

Ранее в январе сообщалось, что ФБР проверит все 25 тысяч бойцов Нацгвардии, которые будут охранять Вашингтон во время инаугурации Байдена. Проверка обусловлена опасениями властей, что некоторые из тех, кому поручено защищать американскую столицу в течение ближайших нескольких дней перед торжествами, могут сами представлять угрозу для будущего президента и других высокопоставленных участников мероприятия.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Этому предшествовали беспорядки и штурм Капитолия сторонниками действующего президента-республиканца Дональда Трампа, в ходе которых погибли пять человек. Инаугурация Байдена назначена на 20 января.


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