Победа Трампа на выборах 2016 года смотивировала Пелоси остаться в политике

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси планировала уйти в отставку до тех пор, пока бывший президент США Дональд Трамп не победил на выборах 2016 года. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на книгу Сьюзан Пейдж (Susan Page) «Госпожа спикер: Нэнси Пелоси и уроки власти» («Madam Speaker: Nancy Pelosi and the Lessons of Power»).

«После трех десятилетий работы конгрессвумен из Калифорнии, почти половину этого времени в качестве спикера палаты представителей, Пелоси сказала, что собирается перевести дух, понянчиться со своими девятью внуками, возможно, написать свои мемуары», — говорится в книге.

Планы Пелоси заключались в том, чтобы уйти из своего длительного пребывания на посту после того, как на тот момент кандидат в президенты США Хиллари Клинтон станет главой государства, поскольку она была уверена, что ее политика будет защищена новым главнокомандующим, говорится в книге.

Пелоси сказала Пейдж, что шок, который она испытала, когда Трамп стал президентом, «был физическим».

Несмотря на то, что у нее действительно были планы уйти в отставку в случае победы Клинтон, некоторые из ее ближайших родственников сомневались, что она с этим справится.

На данный момент неясно, планирует ли Пелоси скоро уйти на пенсию.