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07:40, 8 июня 2026Мир

В США указали на изменение роли России

Профессор Хадсон назвал Россию и Китай новыми центрами влияния
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Профессор Университета Миссури Майкл Хадсон заявил, что Россия и КНР становятся новыми центрами влияния. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Хадсон указал, что роли многих стран сейчас меняются, однако новыми центрами влияния становятся Россия и Китай.

«США и Западная Европа раскололась на части. Ни одна из этих частей уже не обладает прежней силой. Россия и Китай становятся новыми центрами влияния. И, конечно, они будут заключать новые сделки», — сказал он.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что в интересах США прекратить конфликт на Украине и перестать поставлять ей оружие. По его мнению, это способствует сдерживанию Китая.

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