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07:34, 8 июня 2026Интернет и СМИ

Крупная женщина согласилась сделать рентген и немедленно пожалела об этом

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Heinrich Dominggus Dengi / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Ridayy рассказала, как опозорилась перед коллегами во время ознакомительного тура по тюрьме. Она согласилась сделать рентген и немедленно пожалела об этом.

По словам женщины, она приняла участие в туре как сотрудница полиции. «Офицер показал нам огромный рентгеновский аппарат, который используют для поиска контрабанды, и даже продемонстрировал снимок человека, проглотившего восемь пуль. Затем он небрежно предложил любому из нас пройти через рамку устройства. Я сделала уверенный шаг вперед», — написала женщина.

Но как только полученное изображение было выведено на большой экран, энтузиазм автора улетучился. На снимке четко были видны все изгибы и каждая складка ее достаточно крупного тела, из-за чего она выглядела как «человечек с логотипа шин Michelin».

«Внезапно мои коллеги перестали смотреть на обучающую демонстрацию. Теперь они рассматривали мои прелести из первого ряда. Я стояла перед людьми, которых вижу на работе каждый день, а все мое тело демонстрировалось им в высоком разрешении. Так вот, на экране можно было разглядеть даже мои половые губы», — рассказала женщина.

После этого ее уличили еще и в наличии искусственных зубов, что также ее крайне смутило. В этот момент ей захотелось уйти из тюрьмы, а остаток экскурсии она молчала.

Ранее бывшая заключенная рассказала о трудностях жизни в женской тюрьме. Она пожаловалась на нехватку качественной еды, а также невозможность принять душ или опорожнить кишечник в одиночестве.

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