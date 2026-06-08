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Силовые структуры
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07:32, 8 июня 2026Силовые структуры

Российский военный проиграл большую сумму денег сослуживца на ставках и ответил за это

В Чите суд приговорил военного, проигравшего миллион рублей сослуживца на ставках
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Чите суд приговорил к трем годам колонии общего режима военного-срочника, который проиграл более миллиона рублей сослуживца на ставках. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе военных судов.

С него также взыскали в пользу потерпевшего всю проигранную сумму — более 1,2 миллиона рублей.

По версии следствия, в период с 21 декабря 2025 года по 3 января 2026 года осужденный, используя мобильный телефон сослуживца, воспользовался его банковским приложением и сервисом букмекерской компании. Подсудимый перевел из банка сослуживца на свое имя в букмекерскую контору более миллиона рублей и полностью проиграл их на спортивных ставках.

Ранее заместитель министра финансов Иван Чебесков назвал сумму, которую россияне ежегодно тратят в букмекерских компаниях.

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