13:29, 17 февраля 2026Спорт

В России подсчитали траты граждан в букмекерских компаниях

Чебесков: Россияне тратят в букмекерских компаниях 2 триллиона рублей в год
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Заместитель министра финансов Иван Чебесков назвал сумму, которую россияне ежегодно тратят в букмекерских компаниях. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно подсчетам, траты граждан на игру на ставках на спорт составляют порядка двух триллионов рублей в год. «Это огромные деньги. Мы хотели через букмекеров создать механизмы информирования граждан, во-первых. Во-вторых, эти деньги все-таки можно потратить на какие-то иные цели», — заявил Чебесков.

29 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о самозапрете на азартные игры. В их числе ставки на спорт.

Закон вступает в силу с сентября 2026-го. Согласно новому закону, граждане смогут установить самоограничение на участие в азартных играх минимальным сроком на один год.

