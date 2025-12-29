Владимир Путин подписал закон о самозапрете на ставки

Президент России Владимир Путин подписал закон о самозапрете на азартные игры, в том числе на ставки на спорт. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу с сентября 2026-го. Ранее его одобрили Госдума и Совет Федерации.

Согласно новому закону, граждане смогут установить самоограничение на участие в азартных играх минимальным сроком на один год. Соответствующее заявление можно будет подать через «Госуслуги» и отозвать его в течение этого периода будет невозможно.

Ранее баскетболистов брянской «Десны» Сергея Жулькова и Ивана Мохнарылова дисквалифицировали за ставки на спорт. Дисквалификация обоих баскетболистов истекает 8 декабря 2027 года, их обвинили в противоправном влиянии на результаты встреч.