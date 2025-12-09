Реклама

22:06, 9 декабря 2025Спорт

Двух российских баскетболистов дисквалифицировали на два года за ставки

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Баскетболистов брянской «Десны» Сергея Жулькова и Ивана Мохнарылова дисквалифицировали за ставки на спорт. Об этом сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ). .

Организация уличила российских игроков в ставках на матчи Кубка России. Дисквалификация обоих баскетболистов истекает 8 декабря 2027 года, их уличили в противоправном влиянии на результаты встреч.

«Десна» выступает в высшей лиге чемпионата России. С 2024 года за команду играет бронзовый призер Олимпиады-2012 в составе сборной России Виталий Фридзон.

3 июля стало известно, что российский футболист Владимир Писарский был дисквалифицирован на четыре года (три из них — условно) за ставки на тотализаторе. 29-летний спортсмен не может заниматься деятельностью, связанной с футболом, до лета 2026 года.

