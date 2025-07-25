Дисквалифицированный за ставки российский футболист подал апелляцию

Дисквалифицированный за ставки футболист Владимир Писарский подал апелляцию

Российский футболист Владимир Писарский, дисквалифицированный за ставки на тотализаторе, подал апелляцию в апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист Антон Смирнов, представляющий интересы игрока.

Игрок хочет отменить предыдущее решение РФС. Футболист считает себя невиновным.

Ранее контракт с Писарским расторгли «Крылья Советов». Смирнов выразил несогласие с этим решением.

3 июля стало известно, что РФС принял решение отстранить Писарского от футбола на четыре года (три из них — условно). 29-летний спортсмен не может заниматься деятельностью, связанной с футболом, до лета 2026 года.