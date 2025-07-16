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18:55, 16 июля 2025Спорт

«Крылья Советов» расторгли контракт с дисквалифицированным за ставки футболистом

«Крылья Советов» расторгли контракт с дисквалифицированным за ставки Писарским
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Самарские «Крылья Советов» расторгли контракт с дисквалифицированным за ставки футболистом Владимиром Писарским. Об этом в среду, 16 июля, в своем Telegram-канале сообщил юрист Антон Смирнов, представляющий интересы игрока.

«С приказом не согласны. Дело в том, что запрет на осуществление связанной с футболом деятельности и дисквалификация — это две разные санкции согласно регламентирующим документам Российского футбольного союза (РФС)», — написал Смирнов.

3 июля стало известно, что РФС принял решение отстранить Писарского от футбола на четыре года (три из них — условно). 29-летний спортсмен не может заниматься деятельностью, связанной с футболом, до лета 2026 года.

30 июня РФС получил от букмекеров информацию о возможной ставке Писарского на матч со своим участием через посредника. В день игры «Сочи» против «Пари Нижний Новгород» футболист перевел сделавшему ставку другу крупную сумму. Футболист не отрицал факт денежного перевода, но опроверг, что сделал это с целью ставки.

В прошедшем сезоне Писарский, права на которого принадлежали «Крыльям Советов», выступал за «Сочи» на правах аренды. Нападающий принял участие в 28 матчах Первой лиги, в которых забил шесть мячей и сделал четыре передачи.

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