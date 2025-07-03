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16:11, 3 июля 2025Спорт

РФС вынес наказание заподозренному в ставках на свой матч футболисту

РФС дисквалифицировал Писарского за ставки на четыре года, три из них — условно
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Нападающий «Сочи» Владимир Писарский отстранен от футбола на четыре года (три из них — условно). Такое наказание вынес Российский футбольный союз (РФС), сообщил в своем Telegram-канале юрист Антон Смирнов, представляющий интересы игрока.

Таким образом, 29-летний форвард не сможет заниматься деятельностью, связанной с футболом, до лета 2026 года. Смирнов уточнил, что РФС наказал игрока только за факт ставки. Вина Писарского в манипулировании результатом матча не доказана.

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«Расцениваю данное решение при сложившихся обстоятельствах, как успешное. Писарский не удалялся специально», — заявил Смирнов.

30 июня Metaratings.ru сообщил, что РФС получил от букмекеров информацию о возможной выигрышной ставке Писарского на свой матч через посредника. Уточнялось, что в день игры «Сочи» против «Пари Нижний Новгород» футболист перевел поставившему на игру другу крупную сумму. Футболист не отрицает факт перевода, но опроверг то, что сделал это с целью ставки.

Писарский в первом тайме получил красную карточку. Его клуб проиграл со счетом 1:2.

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