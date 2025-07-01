Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Сегодня
16:30 (Мск)
Маяр Шериф Ахмед Шериф
Уимблдон (ж)
Жасмин Паолини
Завтра
13:00 (Мск)
Камилла Рахимова
Уимблдон (ж)
Диана Шнайдер
Завтра
13:00 (Мск)
Диан Парри
Уимблдон (ж)
Эмили Эпплтон
Завтра
13:00 (Мск)
Мирра Андреева
Уимблдон — парный разряд (ж)
13:29, 1 июля 2025Спорт

В РФС оценили результаты полиграфа заподозренного в ставке на свой матч футболиста

Митрофанов: Для РФС результат полиграфа Писарского — просто бумажка
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Владимир Писарский

Владимир Писарский. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил результаты полиграфа, который прошел заподозренный в ставке на свой матч футболист «Сочи» Владимир Писарский. Его комментарий приводит «Матч ТВ».

«Впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда футболист приходит с результатами полиграфа. Даже не знаю, какие вопросы были заданы. Его вызвали на дачу показаний, а он пришел с результатами своего полиграфа», — рассказал Митрофанов. По его словам, для РФС это просто бумажка.

30 июня Metaratings.ru сообщил, что РФС получил от букмекеров информацию о возможной выигрышной ставке Писарского на свой матч через посредника. Речь шла о первой стыковой встрече между «Сочи» и «Пари Нижний Новгород», где нападающий получил красную карточку в первом тайме.

После этого агент Писарского Алексей Бобырь заявил, что все немного не так, как преподносится в прессе. Сам игрок прошел тест на полиграфе, который доказал его невиновность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль поблагодарил Трампа

    Искусанная комарами туристка упала головой на бетонную лестницу и забилась в конвульсиях

    В России выставили на продажу самый первый iPhone за 13 миллионов рублей

    Следователи поймали изнасиловавшего и расправившегося с ребенком 30 лет назад россиянина

    Дочь Волочковой захотела отказаться от фамилии матери

    Песков высказался об ускорении урегулирования конфликта на Украине

    Российский профессор-востоковед попал под уголовную статью

    Москвичей призвали не грешить на погоду

    Виталия Гогунского назвали плюшевым мужчиной

    Женщина пожаловалась на боли в животе, приехала к врачу на самокате и внезапно родила сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости