В РФС оценили результаты полиграфа заподозренного в ставке на свой матч футболиста

Митрофанов: Для РФС результат полиграфа Писарского — просто бумажка

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил результаты полиграфа, который прошел заподозренный в ставке на свой матч футболист «Сочи» Владимир Писарский. Его комментарий приводит «Матч ТВ».

«Впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда футболист приходит с результатами полиграфа. Даже не знаю, какие вопросы были заданы. Его вызвали на дачу показаний, а он пришел с результатами своего полиграфа», — рассказал Митрофанов. По его словам, для РФС это просто бумажка.

30 июня Metaratings.ru сообщил, что РФС получил от букмекеров информацию о возможной выигрышной ставке Писарского на свой матч через посредника. Речь шла о первой стыковой встрече между «Сочи» и «Пари Нижний Новгород», где нападающий получил красную карточку в первом тайме.

После этого агент Писарского Алексей Бобырь заявил, что все немного не так, как преподносится в прессе. Сам игрок прошел тест на полиграфе, который доказал его невиновность.

