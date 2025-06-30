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18:00, 30 июня 2025Спорт

Стало известно о прохождении заподозренным в ставке на свой матч футболистом полиграфа

Заподозренный в ставке на свой матч Писарский прошел проверку на полиграфе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Standret / Shutterstock / Fotodom

Нападающий Сочи Владимир Писарский, заподозренный в ставке в букмекерской конторе на матч с участием его команды, прошел проверку на полиграфе. Об этом стало известно Sport Baza.

Результаты оказались положительными для игрока. Полиграф показал, что Писарский не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды.

Ранее агент Алексей Бобырь, представляющий интересы Писарского, прокомментировал ситуацию. По его словам, все немного не так, как преподносится в прессе.

Ранее 30 июня Metaratings.ru сообщил, что РФС получил от букмекеров информацию о возможной выигрышной ставке Писарского на свой матч через посредника. Речь шла о первой стыковой встрече между «Сочи» и «Пари Нижний Новгород», где нападающий получил красную карточку в первом тайме.

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