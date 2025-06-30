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14:37, 30 июня 2025Спорт

Агент подозреваемого в ставке на свой матч футболиста прокомментировал ситуацию

Агент подозреваемого в ставке на свой матч Писарского Бобырь: Все не так
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Владимир Писарский

Владимир Писарский. Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Агент Алексей Бобырь, представляющий интересы форварда «Сочи» Владимира Писарского, прокомментировал подозрения в ставке на свой матч в адрес футболиста. Его слова приводит «Чемпионат».

Бобырь заявил, что они ждут официального решения Российского футбольного союза (РФС), добавив, что все немного не так, как преподносится в прессе. «Пишут, якобы он специально удалился. Ну так давайте в каждой красной карточке подозревать попытку сдачи матча. Это футбол, он состоит из разных моментов. Как по мне, странно преподносить удаление Владимира таким образом», — отметил он.

Ранее 30 июня Metaratings.ru сообщил, что РФС получил от букмекеров информацию о возможной выигрышной ставке Писарского на свой матч через посредника. Речь шла о первой стыковой встрече между «Сочи» и «Пари Нижний Новгород», где нападающий был удален на 35-й минуте.

В прошедшем сезоне 29-летний Писарский выступал за «Сочи» на правах аренды из «Крыльев Советов». Форвард сыграл в 28 матчах Первой лиги, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

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