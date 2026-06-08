Украина атаковала Севастополь

Губернатор Развожаев: В Севастополе военные отражают атаку ВСУ

В Севастополе военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Из слов чиновника следует, что Украина попыталась атаковать Севастополь беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

«Работают ПВО и мобильные огневые группы. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — написал в блоге он. Развожаев добавил, что для уничтожения БПЛА ВСУ военные используют различные средства поражения, в том числе и стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, в Крыму дрон ВСУ атаковал пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. Один из пострадавших не выжил.