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07:34, 8 июня 2026Россия

Украина атаковала Севастополь

Губернатор Развожаев: В Севастополе военные отражают атаку ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Севастополе военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Из слов чиновника следует, что Украина попыталась атаковать Севастополь беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

«Работают ПВО и мобильные огневые группы. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — написал в блоге он. Развожаев добавил, что для уничтожения БПЛА ВСУ военные используют различные средства поражения, в том числе и стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, в Крыму дрон ВСУ атаковал пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. Один из пострадавших не выжил.

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