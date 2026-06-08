Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:23, 8 июня 2026Ценности

Модель восхитила фанатов внешним видом после похудения на 57 килограммов

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @chanellejhayes

Английская телеведущая, певица и модель Шанель Хейс показала внешность после похудения на 57 килограммов и восхитила фанатов. Материал публикует Daily Mail.

38-летняя манекенщица разместила в соцсетях снимок, на котором позировала в черном слитном купальнике и белом парео с разрезом до бедра. Помимо этого, на ее плече висела вязаная сумка-шоппер кремового оттенка. От обуви звезда отказалась. При этом Хейс похвасталась фигурой, сбросив десятки килограммов.

Материалы по теме:
Время топать Почему женщины снова натянули ботфорты
Время топатьПочему женщины снова натянули ботфорты
26 февраля 2018
Влажные персоны Откровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
Влажные персоныОткровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
2 марта 2018

Читатели издания оценили внешний вид знаменитости в комментариях под материалом. «Она выглядит очаровательно», «Отлично выглядит!», «Это, безусловно, шок», «Она выглядит просто замечательно. Прекрасная фигура», — написали они.

Ранее в июне 54-летняя звезда «Интернов» раскрыла секрет похудения на 25 килограммов. Российская актриса, участница команды КВН «Парма» Светлана Пермякова попыталась выработать так называемые правильные пищевые привычки, а именно — избавиться от переедания и лишних перекусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали в Крыму пассажирский поезд «Москва — Симферополь». Есть погибший

    В США указали на изменение роли России

    Россиянка описала поездку в Китай фразой «иностранцы привлекают внимание»

    Крупная женщина согласилась сделать рентген и немедленно пожалела об этом

    Украина атаковала Севастополь

    В Совфеде объяснили значение поправок в законе о противодействии фальсификации истории

    Российский военный проиграл большую сумму денег сослуживца на ставках и ответил за это

    Россиянам дали совет по защите Wi-Fi от нежелательных пользователей

    Модель восхитила фанатов внешним видом после похудения на 57 килограммов

    Москвичей предупредили о жаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok