Россиянам дали совет по защите Wi-Fi от нежелательных пользователей

IT-специалист Миронов: Защитить Wi-Fi от соседей поможет сложный пароль

Многие ошибочно полагают, что подключение соседа к домашней сети — это лишь незначительное падение скорости, однако на деле такой гость становится проводником для кибератак, рассказал «Ленте.ру» эксперт по информационной безопасности компании «Стахановец» Алексей Миронов.

«Используя ваш роутер, злоумышленник способен подменить настоящий сайт банка его копией или попробовать проникнуть к вашим умным устройствам. Для защиты достаточно выполнить несколько простых действий через веб-интерфейс роутера. В параметрах безопасности необходимо выбрать протокол шифрования WPA2 или WPA3, поскольку устаревшие стандарты уже не дают должной защиты», — пояснил Миронов.

Эксперт подчеркнул, что для пароля не подойдут простые слова и последовательности вроде «qwerty». Требуется длинная комбинация, которая будет включать в себя строчные и заглавные буквы, цифры и специальные символы.

«Дополнительным барьером станет отключение видимости сети. После этой настройки ваш Wi-Fi перестанет появляться в списке доступных соединений у окружающих, и подключиться к нему без предварительного знания имени станет крайне сложно», — добавил Миронов.

Эксперт в области IT Артем Геллер ранее объяснил, что главная техническая защита от скачиваний детьми мошеннических приложений — настройки самого телефона. Он отметил, что на всех популярных операционных системах, включая Android и iOS, можно запретить любые покупки в магазине приложений под родительским паролем.