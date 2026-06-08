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07:34, 8 июня 2026Путешествия

Россиянка описала поездку в Китай фразой «иностранцы привлекают внимание»

Алина Черненко

Фото: Oleggg / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Рита побывала в Шанхае и рассказала об удививших ее вещах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Кочевники Путешествия» на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации отметила, что туристы в этом китайском городе становятся объектом интереса. «Хотя Шанхай считается международным городом, иногда иностранцы все равно привлекают внимание. Несколько раз меня просили сфотографироваться. Кто-то просто улыбался, кто-то пытался поговорить», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

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Путешественница также подчеркнула, что, несмотря на огромное количество людей на улицах, там нет хаоса. Наоборот, все организовано достаточно удобно. Особенно Риту поразило, что общественный транспорт продолжает работать без серьезных задержек.

«Поезда метро приходят часто, очереди двигаются быстро, а люди уже привыкли к такому ритму жизни. Особенно заметно это вечером на популярных улицах и набережной. Иногда кажется, что весь город одновременно вышел на прогулку», — призналась она.

Кроме того, соотечественница не ожидала, что в Шанхае будет так чисто. По ее словам, центральные улицы, парки и туристические районы содержатся в хорошем состоянии, а рано утром можно увидеть сотрудников коммунальных служб, которые убирают тротуары и дороги.

Еще одна удивившая Риту местная особенность — большое количество пожилых людей, которые занимаются спортом на свежем воздухе. «Кто-то делает гимнастику, кто-то занимается танцами, а кто-то просто гуляет в компании друзей. Некоторые группы собираются каждый день в одно и то же время. Мне понравилось наблюдать за такой атмосферой», — заключила она.

Ранее другая россиянка побывала в Китае и описала впечатления фразой «у нас никогда не будет так безопасно». Она отметила, что в этой стране можно оставить сумку на скамейке в парке, уйти на час, вернуться и найти ее на том же месте.

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