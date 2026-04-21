Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:35, 21 апреля 2026Путешествия

Россиянка побывала в Китае и описала страну фразой «у нас никогда не будет так безопасно»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российская тревел-блогерша, побывавшая в Китае, описала страну Азии фразой «у нас никогда не будет так безопасно». Своим открытием она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

«Китай сегодня — это мировой эталон безопасности. Там можно оставить сумку на скамейке в парке, уйти на час, вернуться и найти ее на том же месте. Дети гуляют одни до поздней ночи, а драка на улице — событие из разряда фантастики», — отметила автор публикации.

На это влияют множество факторов, в том числе камеры наблюдения с искусственным интеллектом, которые постоянно следят, чтобы люди не вздумали даже перейти дорогу в неположенном месте. Китайцы, по ее словам, принимают это спокойно, а вот в России подобный уклад жизни не сработал бы.

«Русский человек по своей природе — импровизатор. Наш знаменитый "авось" — это не лень, это гибкость мышления. Мы привыкли действовать по ситуации. Если нам нужно перебежать пустую дорогу в три часа ночи, мы это сделаем, потому что это логично. Если какое-то правило нам кажется абсурдным, мы будем думать, как его обойти», — объяснила путешественница.

Ранее россиянка описала туалеты в Китае фразой «запах такой, что глаза начинает щипать». Автор публикации рассказала, что бесплатные туалеты в Поднебесной встречаются на каждом шагу. Но на этом их плюсы часто заканчиваются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok