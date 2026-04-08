08:30, 8 апреля 2026Путешествия

Россиянка описала туалеты в Китае фразой «запах такой, что глаза начинает щипать»

Алина Черненко

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Российская тревел-блогерша, прожившая в Китае три года, пожаловалась на местные туалеты. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что бесплатные туалеты в Поднебесной встречаются на каждом шагу. Но на этом плюсы часто заканчиваются.

«Они так живут?» Туалет с дыркой в полу и спальня без кровати. Чем россиян поражает, как люди живут в других странах?
6 ноября 2024
23 декабря 2024

«Несмотря на прогресс, многие туалеты остаются "дырками в полу" (squat toilets), а запах в них такой, что глаза начинает щипать. О гигиене и приватности (часто нет дверей или они по пояс) многие китайцы до сих пор имеют своеобразное представление», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Она добавила, что на станциях и в аэропортах с этим проблем нет, так как их убирают постоянно, но в парках и общественных местах, где много людей, а уборщиков не хватает, ситуация иная.

Более того, путешественница столкнулась с проблемой запаха из туалета даже в съемной квартире. По ее словам, система труб во многих китайских городах устроена так, что гидрозатворы либо не работают, либо отсутствуют. Из-за этого туалеты в помещениях могут быть чистыми, но источать зловоние.

«Жить в квартире, где из раковины или душа постоянно тянет "ароматами" городского коллектора — типичный китайский квест», — констатировала автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала жизнь в Китае фразой «походы в туалеты стали главным страхом». Она пояснила, что в этой стране Азии люди не слышали о личных границах.

