Россиянка описала жизнь в Китае фразой «походы в туалеты стали главным страхом»

Российская путешественница пожила три года в Китае и рассказала о привычках местных жителей, которые выводили ее из себя. Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Во-первых, автор публикации отметила, что в этой стране Азии люди не слышали о личных границах. «Походы в общественные туалеты стали для меня главным страхом. Чего я только не насмотрелась! Двери почему-то китайцы не любят закрывать, видимо, нечего стесняться. А иногда я видела картины и похуже: например, кто-то выходил из кабинки и уже потом натягивал трусы, возле зоны с зеркалами и рукомойниками», — такими фразами описала она свой опыт.

По словам блогерши, китайцам комфортно быть в толпе — даже если вокруг много места, они все равно стараются стоять близко друг к другу. Россиянка предположила, что так они чувствуют себя в безопасности или просто привыкли так делать с детства.

Вторая привычка местных, которая раздражала путешественницу, — плевки на улицах. «Плевание и отхаркивание в Китае традиционно считается способом "избавиться от плохого", в том числе — от слизи. Это воспринимают как гигиеническую практику, а не как неуважение», — пояснила она.

Другая странная привычка жителей Поднебесной, о которой рассказала автор, — мусорить прямо себе под ноги, особенно во время еды на улице.

«Китайцы считают, что убирать — это чья-то обязанность, и не стоит и пытаться есть аккуратнее. В кинотеатрах после просмотра фильма все выглядело так, что проще просто сжечь и перестроить. Настоящая свалка», — посетовала она.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в Китае и описал свои впечатления словами «всем на тебя абсолютно наплевать». По его мнению, это лучшая страна не только для коротких поездок, но и для переезда.

