Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:59, 14 сентября 2025Путешествия

Россиянин побывал в Китае и описал впечатления словами «всем на тебя абсолютно наплевать»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: hanohiki / Shutterstock / Fotodom

Россиянин побывал в Китае и описал свои впечатления словами «всем на тебя абсолютно наплевать». Ими он поделился в своем личном блоге «Макс Путешествует» на платформе «Дзен».

Турист из России признался, что был убежден, будто Китай — лучшая страна не только для коротких поездок, но и для переезда. Однако сам он покинул Поднебесную после шести месяцев проживания. «Пожалуй, самое главное, что я осознал за полгода жизни в Китае, — это то, что я там никому не нужен. Всем на тебя абсолютно наплевать. Китай — это невероятно обособленное и замкнутое государство», — делится он.

Материалы по теме:
Отдых на Хайнане в 2025 году: что посмотреть и сколько стоит отдых на острове?
Отдых на Хайнане в 2025 году:что посмотреть и сколько стоит отдых на острове?
29 января 2025
Летящая лошадь, храм-муравейник и лапша. Россияне массово едут в самый закрытый район Китая. Почему там нужно непременно побывать?
Летящая лошадь, храм-муравейник и лапша.Россияне массово едут в самый закрытый район Китая. Почему там нужно непременно побывать?
15 июля 2025

Также он напомнил, что в Китае есть собственный изолированный интернет, что является для российского туриста настоящей проблемой. Большинство хорошо знакомых соотечественникам приложений на территории страны просто не работают. Найти что-то или кого-то становится настоящим квестом, признается путешественник.

Кроме того, мужчина испытал на себе сложности в общении с местными жителями. Подавляющее большинство из них не знают английский язык, и не желают его учить или говорят с сильным акцентом. Также россиянин не смог смириться с местной едой и культурными особенностями. По его словам, пища в Китае невкусная и острая, а привычки громко плеваться, сморкаться и рыгать могут свести с ума.

«Мне по-прежнему нравится туда приезжать, но теперь — только на короткое время, чтобы успеть отдохнуть от него», — заключил путешественник.

Ранее российская туристка описала Китай словами «туалетная реальность». Отдохнувшая в КНР туристка рассказала, что многие вещи, которые кажутся россиянам неприемлемыми, в этой азиатской стране абсолютно нормальны.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Молчание Вашингтона просто оглушительно». Европу встревожила сдержанная реакция Трампа на инцидент с дронами в Польше

    Россиянин побывал в Китае и описал впечатления словами «всем на тебя абсолютно наплевать»

    Глава Ленобласти уточнил информацию о сошедшем с рельс составе

    В Госдуме высказались об идее приравнять вейпы к наркотикам

    Россиян предупредили о новом виде мошенничества с iPhone 17

    Временные ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

    Украина отказалась покупать индийскую нефть

    В регионах России стартовал последний день голосования

    Потери Запада от конфискации активов России оценили

    В Татарстане открылись избирательные участки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости