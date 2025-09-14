Россиянин побывал в Китае и описал впечатления словами «всем на тебя абсолютно наплевать»

Россиянин побывал в Китае и описал свои впечатления словами «всем на тебя абсолютно наплевать». Ими он поделился в своем личном блоге «Макс Путешествует» на платформе «Дзен».

Турист из России признался, что был убежден, будто Китай — лучшая страна не только для коротких поездок, но и для переезда. Однако сам он покинул Поднебесную после шести месяцев проживания. «Пожалуй, самое главное, что я осознал за полгода жизни в Китае, — это то, что я там никому не нужен. Всем на тебя абсолютно наплевать. Китай — это невероятно обособленное и замкнутое государство», — делится он.

Также он напомнил, что в Китае есть собственный изолированный интернет, что является для российского туриста настоящей проблемой. Большинство хорошо знакомых соотечественникам приложений на территории страны просто не работают. Найти что-то или кого-то становится настоящим квестом, признается путешественник.

Кроме того, мужчина испытал на себе сложности в общении с местными жителями. Подавляющее большинство из них не знают английский язык, и не желают его учить или говорят с сильным акцентом. Также россиянин не смог смириться с местной едой и культурными особенностями. По его словам, пища в Китае невкусная и острая, а привычки громко плеваться, сморкаться и рыгать могут свести с ума.

«Мне по-прежнему нравится туда приезжать, но теперь — только на короткое время, чтобы успеть отдохнуть от него», — заключил путешественник.

Ранее российская туристка описала Китай словами «туалетная реальность». Отдохнувшая в КНР туристка рассказала, что многие вещи, которые кажутся россиянам неприемлемыми, в этой азиатской стране абсолютно нормальны.