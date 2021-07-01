Эксперты оценили шансы Трампа на переизбрание

Экс-президент США Дональд Трамп действительно может стать кандидатом от Республиканской партии на выборах 2024 года. Его шансы оценили эксперты в беседе с изданием NEWS.ru.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов напомнил, что на выборах 2016-го среди республиканцев не было политика, равного Трампу. Если подобного ему человека не найдут и к 2024 году, он легко победит на праймериз.

С ним не согласен директор фонда Франклина Рузвельта по изучению США в МГУ Юрий Рогулев. Хотя Республиканская партия не разрывает отношения с Трампом из-за огромного числа сторонников, это не гарантирует ему переизбрания. «Пока республиканцы с ним сотрудничают, пока они все двери оставляют открытыми. [Но это] не значит, что не может появиться какой-то кандидат, который будет привлекателен для партии», — считает эксперт.

Кроме того, Рогулев напомнил о возрасте политика: в 2024-м ему исполнится 78 лет, что может отпугнуть избирателей. Впрочем, Гарбузов наоборот уверен в том, в США нет подобных предубеждений.

Ранее Трамп признал, что принял решение участвовать в выборах 2024 года. «Не то чтобы я этого хотел. Страна нуждается в этом. Мы должны заботиться об этой стране. Это не весело, постоянно сражаться, всегда сражаться», — добавил он.

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